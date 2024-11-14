Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не планирует разрабатывать ядерное оружие. По его словам, его наличие не приведет к значительным изменениям на фронте.

«Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить то, что происходит на фронте, то можно было бы, несмотря на все сложности юридические и репутационные, пойти на это. Но это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта», — отметил Подоляк в интервью изданию «РБК-Украина».

Он добавил, что для достижения изменений на фронте Украине необходимо достаточное количество вооружения, особенно дальнобойного, а также разрешение на удары по целям в глубине территории РФ.

«Вот это точно даст изменения на фронте. А для этого нам нужна инвестиционная поддержка в военные производства и непосредственно поставки оружия, которое есть на складах», — добавил Подоляк.

Ранее на этой неделе газета The Times сообщила о потенциальной возможности создания Киевом простой ядерной бомбы с использованием плутония в течение нескольких месяцев — на случай прекращения военной помощи со стороны США.

Однако в Министерстве иностранных дел Украины, комментируя эти сообщения, подчеркнули, что Украина придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия и не намерена разрабатывать или создавать ядерные боеприпасы.