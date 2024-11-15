Избранный президент Дональд Трамп 16 ноября заявил о назначении Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS). Эта структура курирует такие ключевые ведомства, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Бюджет министерства составляет более 3 трлн долларов, или 22,8% федерального бюджета США.

«Безопасность и здоровье всех американцев — важнейшая задача любой администрации, и Министерство здравоохранения и социальных служб сыграет огромную роль в защите людей от вредных химикатов, загрязнителей, пестицидов, фармацевтических продуктов и пищевых добавок, которые привели к серьезному кризису здоровья в нашей стране», — написал Трамп на платформе Truth Social.

Кеннеди, известный своей критикой фармацевтических компаний и вакцин, озвучил амбициозные планы: сокращение штата FDA, пересмотр работы Национальных институтов здравоохранения и борьбу с хроническими заболеваниями, включая ожирение и диабет.

«Война FDA против общественного здравоохранения скоро закончится», — написал Кеннеди в октябре в соцсети X. Он добавил, что система будет очищена от коррупции, а сотрудникам рекомендовал «собирать вещи».

Кеннеди также призвал убрать фтор из системы водоснабжения, связывая его с переломами костей и раком. Американская стоматологическая ассоциация заявила, что фтор снижает уровень кариеса на 25%, но Кеннеди раскритиковал эту практику как устаревшую.

В сентябре он обрушился с критикой на статью в New York Times о препарате для похудения Ozempic. Вместо поддержки фармацевтических решений Кеннеди призвал реформировать продовольственную систему, заявив, что именно она лежит в основе кризиса ожирения.

Кеннеди часто подвергается критике за свои взгляды на вакцины. Он связывает их с ростом аутизма среди детей и требует более строгого тестирования. Однако сам он отрицает ярлык «антипрививочника», подчеркивая, что его цель — безопасность.

«Американцы, желающие вакцинироваться, должны иметь эту возможность», — заявил Кеннеди в марте. Однако он выразил сомнения в эффективности ряда вакцин, включая те, которые используются против кори.