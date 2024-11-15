Европейский союз объявил о первом случае использования общего бюджета для финансирования совместных закупок оружия государствами-членами. Это решение касается ракет, боеприпасов и другой военной продукции. Часть закупленного вооружения предназначена для отправки в Украину.

Ранее ЕС оказывал поддержку Киеву через специальные финансовые инструменты, обходя свой основной бюджет. Средства направлялись на помощь Украине в борьбе против российского нападения. Однако механизм совместных закупок был внедрен впервые.

С февраля 2022 года, после начала войны России против Украины, Европейский союз активизировал усилия по укреплению оборонной промышленности. Это позволяло вооружать Украину и усиливать собственные армии. Несмотря на созданный ранее механизм финансовой поддержки, обязательства по поставке миллиона артиллерийских снарядов к марту 2024 года пока не выполнены.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, достижение этой цели возможно уже до конца текущего года. Теперь ЕС официально использует свой бюджет для поддержки стран, совместно закупающих оружие.

Вице-президент Европейской комиссии Маргрете Вестагер подтвердила, что Европейский союз выделит 300 млн евро на поддержку девяти стран. Эти средства направят на закупку систем ПВО, бронетехники и артиллерийских боеприпасов.

Как сообщает издание AFP, это решение стало важным шагом в реализации общей оборонной политики ЕС.