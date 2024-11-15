Израильская армия нанесла удары по центру гражданской обороны в поселке Дурис, расположенном в районе Баальбек на востоке Ливана. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате обстрела погибли 12 человек, один получил тяжелые ранения.

Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются. Ведомство осудило нападение, заявив: «Международное сообщество обязано положить конец этим серьезным нарушениям, которые ставят под угрозу человеческие ценности».

Кроме того, в результате атаки на центр гражданской обороны в населенном пункте Араб-Салим в провинции Набатия погибли шесть человек, включая четырех медиков.

Ранее Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 8 октября 2023 года в результате израильских атак на Ливан погибли 192 работников медицины, 308 сотрудников сферы здравоохранения получили ранения.

Конфликт между Израилем и «Хезболлой» принес Ливану убытки на сумму 8,5 млрд долларов, говорится в заявлении Всемирного банка. Ожидается, что окончательные цифры будут значительно выше, поскольку конфликт еще продолжается. По тем же данным, экономические потери Ливана за 12 месяцев составят 5,1 млрд долларов, что в первую очередь связано с парализующим воздействием на коммерцию, туризм и сельское хозяйство.

По данным Всемирного банка, «это усугубляет пятилетний резкий экономический спад в Ливане, который превысил 34% реального ВВП». В условиях продолжающейся нестабильности и разрушений жители Ливана сталкиваются с растущими трудностями и неопределенностью относительно будущего своей страны.