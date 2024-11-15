Турция отметила 41-ю годовщину создания Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), подтвердив свою приверженность поддержке турок-киприотов в их стремлении к суверенитету и безопасности.

«Как Родина и гарант, Турция всегда будет стоять на стороне турок-киприотов, защищая их права и интересы», — заявило Министерство иностранных дел Турции в социальной сети X, назвав ТРСК «главным символом борьбы турок-киприотов за суверенитет и свободу».

История конфликта на острове уходит корнями в начало 1960-х годов, когда этнические столкновения вынудили турок-киприотов укрыться в анклавах для обеспечения безопасности. В 1974 году, после попытки греков-киприотов присоединить остров к Греции, Турция как держава-гарант провела миротворческую операцию для защиты турок-киприотов от преследований и насилия. В результате в 1983 году была основана ТРСК.

В 2004 году Греческая Администрация Южного Кипра (ГАЮК) была принята в Европейский Союз, в том же году греки-киприоты отвергли план ООН по урегулированию конфликта.

Турция поддерживает решение кипрского вопроса на основе создания двух государств с равным международным статусом.