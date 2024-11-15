ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
ТРСК празднует 41-ю годовщину основания
В годовщину создания Турецкой Республики Северного Кипра МИД Турции подтвердил приверженность защите прав и интересов турок-киприотов
ТРСК празднует 41-ю годовщину основания
Флаги Турции и ТРСК / Фото: AA / Others
15 ноября 2024 г.

Турция отметила 41-ю годовщину создания Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), подтвердив свою приверженность поддержке турок-киприотов в их стремлении к суверенитету и безопасности.

«Как Родина и гарант, Турция всегда будет стоять на стороне турок-киприотов, защищая их права и интересы», — заявило Министерство иностранных дел Турции в социальной сети X, назвав ТРСК «главным символом борьбы турок-киприотов за суверенитет и свободу».

История конфликта на острове уходит корнями в начало 1960-х годов, когда этнические столкновения вынудили турок-киприотов укрыться в анклавах для обеспечения безопасности. В 1974 году, после попытки греков-киприотов присоединить остров к Греции, Турция как держава-гарант провела миротворческую операцию для защиты турок-киприотов от преследований и насилия. В результате в 1983 году была основана ТРСК.

В 2004 году Греческая Администрация Южного Кипра (ГАЮК) была принята в Европейский Союз, в том же году греки-киприоты отвергли план ООН по урегулированию конфликта.

Турция поддерживает решение кипрского вопроса на основе создания двух государств с равным международным статусом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us