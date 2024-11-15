Дональд Трамп рассчитывает на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина для завершения войны в Украине, пишет Financial Times (FT). По ее данным, команда избранного американского президента намерена провести переговоры с Москвой, чтобы выяснить ее условия прекращения огня.

Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал положить конец войне в Украине в течение 24 часов. Газета Wall Street Journal ранее писала, что команда Трампа, возглавляемая вице-президентом Джей Ди Вэнсом, предложила спорный мирный план о заморозке конфликта. По этому плану, восточные регионы Украины отойдут России, а членство Киева в НАТО будет отложено на 20 лет.

Этот подход больше соответствует взглядам Путина, чем мирным требованиям президента Украины Владимира Зеленского, отмечало издание.

Тем не менее, учитывая сильное желание Путина вернуть себе ведущую роль на мировой арене и снять санкции, Трамп мог бы использовать эти мотивы для получения уступок, не отталкивая при этом российского лидера, пишет FT.

Команда Трампа рассматривает три возможных пути:

1. Сценарий послевоенной Германии. Трамп мог бы выступить за прекращение огня, которое признает территориальную целостность Украины даже без части территорий. Оккупированные Россией территории планируется признать Восточной Украиной. Такой дипломатический подход Запад использовал для признания Западной Германии после Второй мировой войны. Хотя это и допускает длительное разделение, но сохраняет территориальное единство — рамки, которые могут удовлетворить как украинский суверенитет, так и стремление Путина к компромиссу.

2. Параллельные переговоры о членстве Украины в НАТО и ЕС. Вместо полного запрета на членство в военном блоке Трамп мог бы поддержать более медленный процесс. Начало переговоров о вступлении в НАТО одновременно с продолжающимися обсуждениями членства в ЕС позволило бы Украине сохранить свой путь на Запад, избегая при этом внезапных сюрпризов для Путина. Такой двухэтапный подход сохранил бы амбиции Украины, но управлял бы ими в долгосрочной перспективе.

3. Возобновление переговоров о контроле над ядерными вооружениями.

США могли бы настаивать на том, чтобы Россия вернулась к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, обсуждая стратегическую стабильность в качестве предварительного условия для мирного соглашения. Для Путина возобновление ядерных переговоров могло бы укрепить его внутренний и международный имидж, а Трамп мог бы заявить о прогрессе как в области ядерной стабильности, так и в достижении мира.