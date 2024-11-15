Европейский союз готовит новый пакет санкций, направленных против «теневого флота» нефтяных танкеров России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

После начала войны РФ и Украины и западных ограничений на закупки нефти у Москвы, «‎теневой флот»‎ стал настоящим спасением для российской нефтяной индустрии. По данным европейского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), к октябрю текущего года 83% общего объема российской морской нефти перевозилось «теневыми» танкерами.

Эти суда позволили России обходить ценовой потолок на уровне $60 за баррель, введенный G7 в конце 2022 года. Эта мера была направлена на сокращение доходов, финансирующих войну России в Украине, но ее подорвала активация «‎теневого флота»‎. Он, к слову, состоит из старых, часто незастрахованных судов под флагами третьих стран. Потому еще одно опасение ЕС — экологический ущерб от этого флота.

Вопрос санкций против российского «‎теневого флота»‎ даже не вызвал споры внутри ЕС — все страны поддержали это решение, пишет Politico. Евросоюз намерен утвердить санкции уже к концу года, однако ввести их планируют к 24 февраля 2025 года — к третьей годовщине российско-украинской войны.

Как узнал Bloomberg, меры будут направлены против физических и юридических лиц, участвующих в работе «‎теневого флота». При этом под ограничения попадут не только российские компании, но также и конечные потребители, получающие нефть через «‎теневой флот»‎.

Предыдущие раунды санкций со стороны ЕС, Великобритании и США были направлены против конкретных судов и морских служб, связанных с российскими танкерами. Однако флот значительно расширился: по оценкам Киевской школы экономики, опубликованным в октябре, Россия инвестировала более $10 млрд в его развитие с момента введения ценового ограничения.