Министерство обороны США переходит на еженедельный график поставок оружия в Украину, чтобы успеть передать обещанный пакет помощи в размере $7,1 млрд до завершения работы нынешней администрации. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 14 ноября подтвердила, что Пентагон поставляет оружие в максимальных объемах. Она также подчеркнула, что президент Джо Байден привержен поддержке Украины.

Сингх уточнила: Пентагон стремится распределить весь пакет помощи до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в январе. Однако США все равно не успеют передать все обещанное оружие в сроки. Для развертывания более сложных систем вооружений могут потребоваться месяцы или даже годы, признала представитель военного ведомства.

Этот еженедельный график подчеркивает обещание Байдена укрепить позиции Киева как на поле боя, так и на возможных мирных переговорах. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что одна из последних целей администрации — обеспечить Украине максимально сильную позицию до смены власти.

По данным Управления подотчетности правительства США, под руководством Байдена Конгресс выделил Украине помощь на сумму более $174 млрд, включая военную, экономическую и гуманитарную поддержку. До января у Пентагона осталось $6 млрд для Киева.

Байден на этой неделе встретился с Трампом в Белом доме, чтобы призвать к продолжению поддержки Украины. Его администрация добивается дополнительного финансирования Киева от Конгресса до 2025 года. Однако Трамп уже заявил, что после инаугурации отменит большинство решений своего предшественника.

Кремль традиционно осудил продолжающуюся военную помощь Украине со стороны Запада, предупредив о «серьезных последствиях» и назвав поставки «игрой с огнем». Москва пообещала отреагировать исходя из своей оценки угроз, создаваемых этими действиями.