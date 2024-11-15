Израильские болельщики продолжают творить беспорядки в городах Европы. Во время матча Лиги наций УЕФА между сборными Франции и Израиля на стадионе «Стад де Франс» 14 ноября произошли стычки между болельщиками. Израильские фанаты выкрикивали лозунги против палестинцев и мусульман, срывали палестинские флаги на улицах Парижа и грубо обращались в адрес французов.

Хотя силам безопасности удалось быстро взять ситуацию под контроль, инцидент подчеркнул напряженную атмосферу, царившую на игре. Власти Парижа развернули на трибунах около 4000 полицейских и 1600 сотрудников службы безопасности.

Когда зазвучал гимн Израиля, тысячи фанатов французского «Аякса» встретили его неодобрительным гулом. Через несколько минут на трибунах вспыхнули отдельные стычки. Силы безопасности быстро вмешались, чтобы предотвратить эскалацию — при этом полиция защищала исключительно израильтян.

Прямо у стадиона проходила пропалестинская демонстрация, которая собрала сотни протестующих. Полиция удерживала демонстрантов, стараясь не подпустить их к стадиону. Ранее на произраильском гала-концерте в начале этой недели в Париже полиция применила слезоточивый газ против пропалестинских демонстрантов.

Президент Эммануэль Макрон посетил игру вместе с премьер-министром Мишелем Барнье и министром внутренних дел Бруно Ретайо. При этом Макрон отказался обратить внимание на поведение израильских болельщиков. Вместо этого он заявил, что пришел, чтобы поддержать израильтян и выразить солидарность в борьбе с антисемитизмом.

Макрон подтвердил, что Франция нетерпимо относится к дискриминации.

«Насилие и запугивание не восторжествуют в Республике», — заявил французский лидер.

Матч завершился без голов и собрал на удивление мало зрителей — менее 20 тыс. человек на стадионе, вмещающем 80 тыс. зрителей.

В чем причина столь малой явки? Дело в том, что после столкновений израильских болельщиков в Амстердаме власти Франции решили остановить продажу билетов на матчи в Париже, ввели строгую проверку на входе. Кроме того, мэрия Парижа разрешила проносить на стадион только французские и израильские флаги.

Критики, включая депутата Европарламента Эрика Кокераэля, обвинили французское правительство в лицемерии. Присутствие на матче означает молчаливую поддержку Израиля на фоне продолжающегося насилия в Газе, отметил депутат.