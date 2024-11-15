Штаб вице-президента США Камалы Харрис продолжает собирать средства, несмотря на поражение кандидата от Демократической партии на президентских выборах. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Теперь, спустя менее недели после того, как вице-президент признала свое поражение, у нее не только закончились деньги, но она все еще продолжает просить еще», — говорится в материале.

По словам представителей штаба, собранные средства направят Национальному комитету Демократической партии. Эти деньги используют для поддержки пересчета голосов на уровне штатов. Однако не все члены команды согласны с таким объяснением.

Один из представителей штаба Харрис утверждает, что после избирательной кампании осталась небольшая задолженность, которую планируют закрыть до конца года. Однако другие сотрудники усомнились в этом. Они считают, что призывы к пожертвованиям могут быть связаны с попытками покрыть крупные долги. Такие действия, по их словам, подрывают репутацию Демократической партии и вызывают возмущение.

Победителем президентских выборов 10 ноября стал Дональд Трамп. Окончательные результаты стали известны после подсчета голосов в Аризоне, которая оказалась последним ключевым штатом этой гонки.