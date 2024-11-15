Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился наладить массовое производство ударных беспилотников, сообщило в пятницу государственное информационное агентство ЦТАК.

В четверг Ким лично наблюдал за испытаниями дронов, разработанных Комплексом беспилотных авиационных технологий КНДР. «Он подчеркнул необходимость как можно скорее создать систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству», — говорится в сообщении.

Беспилотники-камикадзе, предназначенные для поражения наземных и морских целей, фактически действуют как управляемые ракеты. По данным ЦТАК, в ходе испытаний дроны «точно» поразили цели, следуя по заданным маршрутам.

Эксперты отмечают, что представленные в августе северокорейские дроны внешне напоминают израильские Harop и HERO 30, а также российский «Ланцет-3». Предполагается, что КНДР могла получить эти технологии от России, которая в свою очередь, вероятно, приобрела их у Ирана.

«Учитывая эффективность атак дронов, наблюдаемую в войне в Украине, они также могут эффективно использоваться в продолжающемся там конфликте», — отметил Ян Му-джин, президент Университета северокорейских исследований в Сеуле.

Развитие программы беспилотников происходит на фоне заключения оборонного пакта между КНДР и Россией. Сеул выражает обеспокоенность возможной передачей российских военных технологий Северной Корее.