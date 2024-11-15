Избранный президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его администрация будет работать над прекращением российско-украинской войны.

«Мы займемся Ближним Востоком, и мы будем очень усердно работать над ситуацией с Россией и Украиной. Это должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться», — сказал Трамп на гала-вечере Института политики «Америка прежде всего» в клубе Мар-а-Лаго во Флориде.

«Я видел сегодня отчет. За последние три дня погибли тысячи людей. Тысячи и тысячи погибших. Случилось так, что это были солдаты, но независимо от того, солдаты они или мирные жители в городах, мы будем над этим работать», — добавил он.

Говоря о своей победе на выборах, Трамп назвал это «чем-то очень-очень удивительным» и «крупнейшей политической победой за 129 лет», отметив победу во всех колеблющихся штатах и в общенациональном голосовании.

Республиканцы получили большинство на прошлой неделе, взяв под контроль Палату представителей, Сенат и Белый дом. Трамп одержал победу, набрав 312 голосов выборщиков при необходимых 270, опередив своего соперника от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года.