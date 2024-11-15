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Дроны над Краснодарским краем
В ночь на 15 ноября Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников
Дроны над Краснодарским краем
Фото: телеграм-канал Сергея Леся / Others
15 ноября 2024 г.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 15 ноября Крымский и Красноармейский районы подверглись массированной атаке беспилотников. По словам главы региона, средства ПВО перехватили несколько десятков дронов.

В Крымске обломки беспилотников упали на территории четырех домовладений, повредив крышу одного дома и автомобиль. В станице Полтавской в Красноармейском районе обломки повредили крышу одного дома, а в другом выбили окна. Пострадавших среди жителей нет.

Местные жители Крымска сообщили телеграм-каналу Astra, что ночью слышали многочисленные взрывы. По данным издания, беспилотники, вероятно, пытались атаковать военный аэродром Крымск.

Глава Крымского района Сергей Лесь заявил в телеграм-канале, что ночью над районом подавили 46 беспилотников, уточнив, что мирные жители не пострадали. Позже это сообщение было удалено. В новой публикации Лесь упомянул только о частях беспилотников, которые упали на улицах Лунной и Кольцевой.

Министерство обороны России подтвердило, что за ночь был уничтожен 51 украинский беспилотник. Из них 36 дронов перехвачены в Краснодарском крае, 10 — над акваторией Азовского моря, три — в Крыму и два — в Белгородской области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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