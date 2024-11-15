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Украина разрабатывает «план стойкости»
Украина готовит внутренний «план стойкости» из 10 пунктов, направленный на поддержание стабильности во время войны
Украина разрабатывает «план стойкости»
Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Reuters
15 ноября 2024 г.

Президент Владимир Зеленский в вечернем телеобращении 14 ноября заявил, что власти Украины разрабатывают «план стойкости» — документ, направленный на поддержание устойчивости страны во время войны. Офис президента опубликовал некоторые детали будущего плана.

«Мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями. Пошагово. То, как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы», — заявили в офисе президента.

Важной частью плана станет пункт о культурном суверенитете. Документ охватит сохранение культурного наследия, развитие современной украинской культуры и культурной дипломатии. Предусмотрено также создание украинского контента и объединение культурного сообщества. Другим ключевым разделом станет безопасность.

«Это — основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку», — говорится в заявлении офиса президента.

В план также включены пункты об энергетике и вооружении. Они предполагают развитие внутреннего производства и продолжение поставок от западных союзников.

Презентация «плана стойкости» для граждан Украины запланирована на следующую неделю.

Ранее власти Украины разработали «план победы», направленный на международное сотрудничество. Он включал приглашение в НАТО, увеличение поставок оружия и отмену ограничений на использование переданных ракет для ударов по территории России. Этот план уже представлен ключевым союзникам и Верховной Раде.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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