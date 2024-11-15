Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у его борта возникли проблемы с заправкой во время недавних дипломатических поездок. Политик объяснил сбои санкциями Запада. Жалобы Лаврова подчеркивают растущие сложности в международной дипломатии на фоне напряженных отношений России с Западом.

По словам Лаврова, во время его визита на саммит БРИКС в ЮАР в 2023 году местные компании отказались заправлять его самолет. Министр отмечает, что южноафриканские топливные компании принадлежат Западу — США надавили на них, требуя не поставлять авиатопливо российскому министру.

Аналогичная проблема возникла во время поездки Лаврова в Бразилию на саммит G20 в 2024 году. Бразильский топливный гигант Vibra Energia отказался заправлять самолет Лаврова в аэропорту Рио-де-Жанейро, опасаясь потенциальных вторичных санкций США. Это вынудило Лаврова воспользоваться самолетом министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейры для встречи с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Несмотря на санкции, Бразилия попыталась содействовать дипломатической миссии российского министра, уточнил Лавров. Однако глава МИД России указал, что контроль западных корпораций над топливным сектором Бразилии затруднил эти усилия. Администрация президента Лулы, хотя в целом и была настроена на сотрудничество с Россией, столкнулась с ограничениями и давлением Запада, отметил Лавров.

В 2022 году запланированный визит главы МИД РФ в Сербию также был сорван, когда Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для его самолета. Это привело к отмене визита в Белград, подчеркивая лишний раз влияние западных санкций на российскую дипломатию.

Лавров отметил, что проблемы с дозаправкой самолета отражают более широкое влияние геополитики на международные отношения. Поскольку Запад научился влиять на политику даже «‎дружественных»‎ по отношению к Москве стран.