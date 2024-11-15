Казахстан хочет привлекать еще больше иностранных специалистов, потому упрощает визовые требования для «‎цифровых кочевников»‎, бизнес-иммигрантов и путешественников. Новые меры вступают в силу с 18 ноября.

Одно из ключевых нововведений — виза B9, предназначенная для профессионалов в востребованных областях (например, в нефтехимии или горной промышленности). Виза позволяет им оставаться в стране дольше и подавать заявление на вид на жительство.

Для IT-специалистов предусмотрена виза Digital Nomad — она предлагает долгосрочное проживание (более 90 дней) с возможностью однократного или многократного въезда. Виза Neo Nomad предназначена для удаленных работников, которые могут подтвердить, что зарабатывают не менее $3000 в месяц. Виза позволяет им жить в Казахстане, работая онлайн.

Страна также упрощает процесс получения бизнес-виз. Власти страны снизили требования к заявителям на визу C5 — это должно облегчить предпринимателям открытие бизнеса в Казахстане. Кроме того, правительство упростило правила воссоединения семей. Минимальный срок брака сокращен с трех лет до одного года.

Эти изменения направлены на улучшение инвестиционного климата Казахстана, привлечение талантливых специалистов и позиционирование страны как более привлекательного направления для международного бизнеса и туризма.

С начала российско-украинской войны в Казахстан из России переместилось более 40 компаний. Их общая стоимость превышает $1,5 млрд, заявил в марте текущего года вице-министр национальной экономики Казахстана Бауыржан Кудайбергенов.

Среди компаний, которые перенесли свои штаб-квартиры и производства из РФ в Казахстан, есть американская Honeywell, австралийская Fortescue, японская Marubeni, а также китайские TikTok и InDrive. Кроме того, производство в Казахстане планирует запустить южнокорейская Kia: в сентябре текущего года компания начала строительство завода в Костанае, в 150 км от границы с Россией.