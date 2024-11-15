Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара призвала премьер-министра Биньямина Нетаньяху отправить в отставку ультраправого министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира. Она указала, что политик неоднократно нарушал указания Верховного суда и политизировал работу полиции.

Бахарав-Миара перечислила ряд инцидентов, в которых Бен-Гвир, как утверждается, превысил свои полномочия. В частности, он призывал полицейских жестко подавлять любые антиправительственные протесты, приходил в отделения полиции и отдавал приказы, хотя не имел на это полномочий. Кроме того, он требовал от полицейских игнорировать распоряжения кабмина о защите колонн с гуманитарной помощью для Газы.

Все эти действия нарушают предыдущие постановления Верховного суда, запрещающие Бен-Гвиру вмешиваться в оперативные вопросы полиции.

Генпрокурор отметила: первоначально Верховный суд разрешил Бен-Гвиру занять свой пост, несмотря на его криминальное прошлое — ранее министр состоял в террористической организации «‎Кахане хай»‎, стоящей за убийствами десятков палестинцев. Суд позволил ультраправому политику занять свой пост, полагаясь на его заверения в изменении поведения. Однако новые ходатайства с требованием отставки Бен-Гвира показывают, что действия министра подрывают верховенство закона и беспристрастность полиции.

Бахарав-Миара обвинила Бен-Гвира в политизации продвижения по службе и увольнений в полиции, заявив, что его вмешательство ставит под угрозу способность ведомства служить обществу, а не политическим интересам. Она подчеркнула, что такое поведение нарушает основополагающие принципы управления и наносит ущерб доверию общества к правоохранительным органам.

Генпрокурор призвала Нетаньяху потребовать от Бен-Гвира объяснений по поводу обвинений и встретиться с ней для обсуждения скоординированного ответа на ходатайства Верховного суда. Этот спор ставит Нетаньяху в трудное положение, поскольку ему приходится балансировать между стабильностью своей коалиции и растущим вниманием общественности и судебной власти к действиям Бен-Гвира.