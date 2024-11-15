Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил президента Украины Владимира Зеленского в недооценке польской помощи. В эфире программы «Точка над «і» он отметил, что у украинцев «короткая память».

«Это важно в контексте слов президента Зеленского, в которых прозвучала нота, что Польша не делает все, что может», — заявил министр, подчеркнув, что обсудил объем польской помощи Украине на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Косиняк-Камыш напомнил о значительной военной и гуманитарной помощи, оказанной в первые месяцы полномасштабного вторжения России. Однако он обозначил четкую границу: «Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не передам это оборудование».

По данным канцелярии президента Польши, страна выделила на помощь Украине 4,91% своего ВВП, причем 85% средств пошло на поддержку украинских беженцев. Министр иностранных дел Польши ранее подчеркивал, что его страна оказала Украине наибольшую помощь в соотношении к ВВП среди всех стран.

Это не первое осложнение в польско-украинских отношениях. Ранее напряженность возникла из-за запрета на импорт украинского зерна и вопроса о передаче истребителей МиГ-29. Президент Польши Анджей Дуда 14 ноября обсудил возможность передачи этих самолетов с генсеком НАТО, однако Косиняк-Камыш отверг призывы Зеленского ускорить этот процесс.