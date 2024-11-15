Радослав Крстич, генерал боснийских сербов, осужденный за участие в массовых убийствах в Сребренице в 1995 году, признался в «пособничестве и подстрекательстве» к геноциду. Однако его заявление вызвало скептицизм у выживших и правозащитных групп.

В 1995 году Крстич командовал отрядом, которые напал на мусульман Сребреницы. Он лично руководил казнью более 8300 человек. Он был первым обвиняемым по делу о массовых убийствах в Боснии — в 2001 году Международный уголовный суд в Гааге приговорил Крстича к 46 годам лишения свободы.

В ноябре текущего года бывший военачальник написал четырехстраничное рукописное письмо в Гаагский суд в рамках прошения о досрочном освобождении. Он отметил, что отбыл уже 26 лет в тюрьме и выразил глубокое раскаяние в связи с массовыми убийствами. При этом Крстич подчеркнул, что не ищет прощения или оправдания своим действиям. Он также сказал, что посетит мемориал в Сребренице, если его освободят, чтобы поклониться жертвам и попросить прощения.

Несмотря на его слова, группы родственников убитых, как «Матери Сребреницы», расценили его признание как неискреннее — Крстич делает это исключительно ради досрочного освобождения, считают они. Группы указали на подобные признания других военных преступников, которые отреклись от своих слов после освобождения.

Потому родственники жертв Сребреницы отвергли письмо Крстича как попытку манипулировать системой правосудия.

Признание бывшего военачальника вызвало дебаты на Балканах, особенно в Сербии. Правительство Александра Вучича и лидеры боснийских сербов, включая Милорада Додика, продолжают отрицать, что убийства в Сребренице были геноцидом. Несмотря на решения суда и оценку ООН о том, что в Сребренице в 1995 году произошли массовые убийства, которые по всем параметрам подпадают под определение геноцида, Белград продолжает отрицать свою ответственность.