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Передача власти будет плавной
Белый дом, Госдепартамент и Пентагон готовятся к передаче власти команде Дональда Трампа
Передача власти будет плавной
Энтони Блинкен / Фото: Reuters
15 ноября 2024 г.

В четверг Белый дом, Госдепартамент и Пентагон заявили о готовности обеспечить плавную передачу власти команде Дональда Трампа. Избранный президент планирует масштабные реформы федерального правительства.

Госсекретарь Энтони Блинкен через представителя Госдепартамента Веданта Пателя поздравил сенатора Марко Рубио с назначением на пост госсекретаря. Ожидается, что в ближайшие недели начнется взаимодействие с номинированным преемником.

Рубио, известный своими жесткими позициями по Китаю, Ирану и Латинской Америке, придерживается традиционной для США внешнеполитической линии. Его утверждение Сенатом практически гарантировано.

На пост главы Пентагона Трамп выбрал менее известного кандидата — ведущего Fox News и ветерана Национальной гвардии Пита Хегсета. Однако его назначение может столкнуться с трудностями из-за вопросов о компетентности, несмотря на контроль республиканцев в Сенате. Трамп намекнул, что может обойти голосование с помощью процедурных мер.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заверила, что переход власти будет упорядоченным. Однако она не прокомментировала возможные увольнения высокопоставленных сотрудников, о которых ранее говорил Трамп.

Известно, что 44-летний Хегсет никогда не возглавлял крупные структуры, но ему предстоит управлять Пентагоном с годовым бюджетом $850 млрд и 3,4 млн сотрудников.

Накануне Джо Байден встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, возобновив традицию, прерванную в 2020 году. Напомним, Трамп не признал победу Байдена, отказался от участия в инаугурации и был связан с событиями 6 января 2021 года, когда протестующие штурмовали Капитолий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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