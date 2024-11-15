Голландская полиция напала на пропалестинских протестующих

Голландская полиция приступила к расследованию инцидента с «применением силы» в отношении пропалестинских активистов, которых арестовали в Амстердаме 13 ноября за нарушение запрета на проведение демонстраций. По словам протестующих, их отвезли на автобусе на окраину города, где полиция заставила их выйти из автобуса, а затем напала на них. #нидерланды #палестина #израиль #протест #амстердам #полиция