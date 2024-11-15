Экономика Китая начала восстанавливаться в октябре после внедрения правительственных мер стимулирования, сообщает Bloomberg. Первые данные указывают на ускорение промышленного производства и розничных продаж.

Согласно прогнозам экономистов, промышленное производство в октябре может вырасти на 5,6% в годовом выражении — это лучший показатель с мая. Розничные продажи, поддержанные праздничными расходами в начале октября, могут показать рост на 3,8% — самый высокий уровень за год.

Правительственная поддержка рынка жилья способствовала увеличению продаж недвижимости, несмотря на спад инвестиций в сектор. За первые 10 месяцев инвестиции в недвижимость снизились на 9,9%, что немного лучше, чем падение на 10,1% за январь-сентябрь.

Инвестиции в основной капитал выросли на 3,5% за первые 10 месяцев, тогда как в январе-сентябре рост составлял 3,4%. Уровень безработицы среди городского населения остался на уровне 5,1%.

Рекордные розничные продажи в октябре достигли 4,5 трлн юаней (623 млрд долларов). Праздничная неделя стимулировала более 750 млн внутренних поездок, что поддержало туристическую индустрию и торговлю.

Однако рост может столкнуться с новыми вызовами. Дональд Трамп, избранный президентом США, планирует вернуться к жесткой торговой политике. Его угроза ввести тарифы на весь китайский экспорт в США может ударить по поступлениям от экспорта и замедлить восстановление.

Тем не менее, улучшение показателей в октябре указывает на постепенный поворот в экономике Китая, которая ранее испытывала спад из-за кризиса на рынке недвижимости, слабого спроса и дефляционных рисков.