Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, недавно назначенный Дональдом Трампом главой департамента эффективности правительства, провел секретную встречу с послом Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, встреча состоялась 11 ноября в тайном месте и длилась более часа. Стороны обсуждали способы снижения напряженности между США и Ираном. Один из источников описал встречу как «позитивную».

Сообщается, что Маск сам инициировал переговоры, а место для встречи выбрал иранский посол. Во время разговора Иравани подчеркнул важность снятия санкций с Ирана и предложил Маску рассмотреть возможность переноса части бизнеса в Тегеран.

Ни Маск, ни представители иранской миссии при ООН не стали комментировать эту встречу. Пресс-секретарь переходной администрации Трампа Каролин Ливитт заявила, что «американский народ выбрал Трампа за его способность восстанавливать мир через силу».

Отношения между США и Ираном остаются напряженными со времен первого срока Трампа. Тогда он вывел страну из ядерного соглашения, ввел жесткие санкции и отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Появление Маска в дипломатической роли уже вызвало недовольство окружения Трампа. NBC News сообщал, что частые визиты Маска в резиденцию Трампа начали раздражать некоторых его соратников, которые считают, что миллиардер выходит за рамки своих полномочий.