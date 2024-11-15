У стадиона в Париже сторонники Палестины требовали отменить матч Франция-Израиль

Сотни человек собрались на акцию в поддержку Палестины у стадиона «Стад де Франс», где состоялся матч между сборными Франции и Израиля. Полиция приняла усиленные меры безопасности и разрешила проносить на стадион только флаги Франции и Израиля. Несмотря на запрет, участники акции несли палестинские флаги и потребовали не проводить игру. Матч Франция-Израиль вызвал резкую критику со стороны правозащитных групп, а коллектив Stop Genocide потребовал его отмены. #париж #франция #палестина #израиль #футбол #матч