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Путин и Шольц впервые созвонятся за два года
СМИ: на фоне победы Трампа и растущей неопределенности с поддержкой Украины лидеры России и Германии планируют телефонный разговор
Путин и Шольц впервые созвонятся за два года
Олаф Шольц и Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
15 ноября 2024 г.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц проведут телефонный разговор в пятницу. Это будет первый прямой контакт между лидерами почти за два года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Разговор состоится в критический момент для Украины, которая готовится к третьей военной зиме с поврежденной энергетической инфраструктурой. Ситуация осложняется растущей неопределенностью относительно западной поддержки в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом в следующем году.

Европейские официальные лица обращаются к уходящей администрации Байдена с просьбами укрепить позиции Киева до окончания президентского срока. Трамп, который вступит в должность 20 января, заявил о намерении быстро достичь соглашения между Киевом и Москвой, что вызывает в Европе опасения относительно возможного закрепления российских территориальных приобретений.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен срочно прибыл в Брюссель, чтобы заверить союзников по НАТО и ЕС в намерении США ускорить поставки ресурсов Украине до инаугурации Трампа. Речь идет о средствах из пакета помощи в 61 млрд долларов, одобренного Конгрессом США ранее в этом году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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