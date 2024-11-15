Кто на самом деле виноват в погромах в Амстердаме?

В Амстердаме запретили пропалестинские протесты из-за беспорядков и погромов после футбольного матча израильского «Маккаби» с амстердамским «Аяксом». Западные СМИ в один голос пишут, что израильские фанаты подверглись нападениям местных националистов и хулиганов с пропалестинскими взглядами. Но кто на самом деле виноват в беспорядках? #Нидерланды #Амстердам #фанаты #Израиль #футбол #Палестина #погром #беспорядки