Как сливочное масло повлияло на криминогенную ситуацию в России?

В российских городах участились кражи сливочного масла в продуктовых магазинах. В СМИ забили тревогу и пишут о возможном дефиците продукта на фоне 25%-ного увеличения его импорта. Почему воруют масло и как в России борются со «сливочным» кризисом, мы рассказали в этом видео. #Россия #Турция #масло #сливочноемасло #молочнаяпродукция #сливки #импорт #дефицит #ростцен #кражи #роскошь