ПОЛИТИКА
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Как сливочное масло повлияло на криминогенную ситуацию в России?
В российских городах участились кражи сливочного масла в продуктовых магазинах. В СМИ забили тревогу и пишут о возможном дефиците продукта на фоне 25%-ного увеличения его импорта. Почему воруют масло и как в России борются со «сливочным» кризисом, мы рассказали в этом видео. #Россия #Турция #масло #сливочноемасло #молочнаяпродукция #сливки #импорт #дефицит #ростцен #кражи #роскошь
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15 ноября 2024 г.
Истории
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