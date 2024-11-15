Около 10 000 человек присоединились к девятидневному маршу на столицу Новой Зеландии, протестуя против законопроекта о пересмотре основополагающего соглашения между британцами и коренным населением маори.

Участники марша (или «хикои» на языке маори) направляются в Веллингтон, преодолевая 450 километров и проводя митинги в городах по пути. Марш начался после того, как законопроект прошел первое парламентское чтение в четверг.

Законопроект, представленный партией ACT New Zealand, младшим партнером в правоцентристской коалиции, предлагает пересмотреть Договор Вайтанги 1840 года, который гарантировал племенам маори права на землю и защиту их интересов в обмен на передачу управления британцам.

Маори, составляющие 20% из 5,3-млн населения страны, считают, что законопроект угрожает расовому согласию и подрывает права коренных народов. Во время голосования 22-летний депутат Хана-Рахити Майпи-Кларк из партии Te Pati Maori разорвала копию законопроекта и возглавила традиционный танец хака. Заседание парламента было приостановлено из-за протестов.

Хотя законопроект прошел первое чтение (68 голосов «за», 54 «против»), его окончательное принятие маловероятно, так как партнеры по коалиции поддерживают его только в первом из трех чтений согласно договоренности с ACT New Zealand.