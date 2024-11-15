Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейскому союзу необходимо пересмотреть санкции против России. По его словам, они способствуют сохранению высоких цен на энергоносители, что подрывает экономическую конкурентоспособность блока.

«Цены на энергоносители должны быть снижены любыми способами. Это означает, что санкции необходимо пересмотреть, поскольку при нынешней санкционной политике цены на энергию не снизятся», - сказал Орбан, выступая в пятницу на венгерском общественном радио.

Орбан отметил, что американские компании платят за газ и электроэнергию в четыре раза меньше, чем их европейские конкуренты. Он подчеркнул, что такие ценовые различия ставят европейскую экономику в невыгодное положение, которое невозможно компенсировать иными мерами.

С момента начала российского вторжения в Украину в 2022 году Орбан был одним из наиболее активных критиков санкций ЕС против Москвы, а также финансовой и военной помощи Украине.

В то время как страны Западной Европы активно сокращают зависимость от российских энергоносителей, Венгрия продолжает полагаться на поставки из России. Около 80–85% газа и 80% нефти, потребляемых Венгрией, поступают из этой РФ, что делает ее наиболее уязвимой к изменениям в энергетической политике ЕС.

Заявления Орбана прозвучали на фоне декларации о конкурентоспособности, подписанной лидерами ЕС на неформальном саммите на прошлой неделе. Документ предполагает меры по усилению экономической устойчивости союза, однако высокие цены на энергию остаются ключевой проблемой.

Критики позиции Орбана утверждают, что его призывы к пересмотру санкций могут подорвать единство ЕС в отношении поддержки Украины. Однако сам венгерский лидер настаивает, что санкции в их текущем виде вредят не только Венгрии, но и всему Евросоюзу, увеличивая расходы на энергию и ослабляя промышленный потенциал региона.