Израильская атака на Иран в конце октября нанесла серьезный удар по секретному исследовательскому объекту, связанному с разработкой ядерного оружия. Об этом изданию Axios сообщили три американских чиновника, один действующий и один бывший представитель израильского правительства.

Целью атаки 25 октября стал объект «Талеган-2», расположенный в военном комплексе Парчин, примерно в 30 км от Тегерана. Этот объект ранее считался неактивным, но, как сообщают собеседники Axios, там велись исследования, которые могли быть использованы для создания ядерного оружия.

По словам бывшего израильского чиновника, удар уничтожил сложное оборудование, необходимое для разработки взрывчатых веществ, применяемых в ядерных устройствах для их детонации. Спутниковые снимки показали, что здание полностью разрушено.

Иран отрицает обвинения в разработке ядерного оружия. Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил на прошлой неделе: «Иран не стремится к ядерному оружию, точка».

Миссия Ирана в ООН отказалась комментировать инцидент.

Объект «Талеган-2» ранее входил в программу «Амад» по созданию ядерного оружия, которая, как считается, была свернута в 2003 году. Однако недавние разведданные указывают на возобновление активности на объекте, включая моделирование, исследования в области металлургии и взрывчатых веществ.

«Это была строго засекреченная программа, известная лишь узкому кругу иранских чиновников», — сообщил американский чиновник. Несмотря на предупреждения Белого дома в июне, Иран продолжил работы.

Эти действия заставили Управление директора Национальной разведки США пересмотреть свою оценку иранской ядерной программы. В августе из отчетов исчезла формулировка, утверждающая, что Иран не ведет ключевых работ по созданию ядерного оружия.

Удар по объекту «Талеган-2» стал частью израильского ответа на массированную ракетную атаку Ирана 1 октября. Президент США Джо Байден призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от атак, чтобы избежать эскалации конфликта. Однако «Талеган-2» не был частью официальной ядерной программы Ирана, что лишает Тегеран возможности публично признать ущерб, не нарушая ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия).