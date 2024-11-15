Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели длительную телефонную беседу, которая стала их первым контактом с конца 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве и газета Süddeutsche Zeitung.

Канцелярия Шольца заявила, что в ходе диалога канцлер призвал Путина к началу переговоров с целью достижения «справедливого и долгосрочного мира» в Украине, а также подчеркнул необходимость вывода российских войск с оккупированных территорий. Кроме того, он подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Süddeutsche Zeitung уточняет, что беседа длилась около часа.

Перед беседой с российским лидером Шольц провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, с кем канцлер вновь намерен переговорить по итогам общения с Путиным, сообщили представители главы правительства ФРГ.

Последний раз лидеры Германии и России общались в декабре прошлого года, когда Шольц настоятельно рекомендовал Путину вывести войска с территории Украины и искать дипломатические пути решения конфликта. Ранее в октябре канцлер заявлял, что готов вернуться к переговорам с российским президентом, но только при участии Киева и ключевых международных партнеров.

Источник в правительстве Германии ранее сообщал, что Шольц планировал связаться с Путиным в ближайшие недели. Однако, по словам главы МИД Германии Анналены Бербок, российский лидер некоторое время «не был готов» к диалогу с канцлером.