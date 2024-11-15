Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем высказал подход Москвы к урегулированию конфлта с Украиной, сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кремле заявили, что «российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров», которые, как считают в Москве, были прерваны по инициативе Киева.

«Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИД», — сообщили в Кремле.

Путин подчеркнул, что любые возможные соглашения должны учитывать российские интересы в сфере безопасности, признавать «новые территориальные реалии» и устранять первопричины конфликта. К ним Путин отнес «многолетнюю экспансию НАТО», превращение Украины в антироссийский плацдарм и ущемление прав русскоязычного населения.

В разговоре с Шольцем Путин отметил «серьезное ухудшение» двусторонних отношения, но заявил, что Москва готова к сотрудничеству, в частности, в области энергетики, если Германия проявит интерес.

В июне в Москве назвали условия прекращения конфликта, среди которых — вывод украинских войск из частично оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, признание их частью РФ, закрепление за Украиной нейтрального статуса и отмена санкций.