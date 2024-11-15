ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Хуситы шокировали Пентагон
Арсенал хуситов шокировал американских военных: руководитель по закупкам для армии США назвал его «пугающим»
Хуситы шокировали Пентагон
Билл Лаплант / Фото: пресс-служба Минобороны США / Others
15 ноября 2024 г.

Вооружение, которым располагают хуситы в Йемене, стало неожиданностью для Пентагона, сообщает Axios. Глава управления закупок Министерства обороны США Билл ЛаПлант на конференции в Вашингтоне назвал их возможности «пугающими». По его словам, группа использует все более сложные виды вооружения, включая ракеты, которые «могут делать удивительные вещи».

«Я инженер и физик, и всю свою карьеру я был связан с ракетами, - сказал он на саммите Future of Defense в Вашингтоне. - То, что я видел, что сделали хуситы за последние шесть месяцев, - это нечто такое, что меня просто шокирует».

За последние месяцы хуситы, контролирующие столицу Сана и значительные территории на северо-западе Йемена, усилили свое влияние в регионе. В частности, недавно они заявили об успешной ракетной атаке на авианосец USS Abraham Lincoln в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море и Аденский залив, а также на два эсминца США.

В Пентагоне утверждают, что атаки были отражены. По данным Центрального командования США, было перехвачено не менее восьми ударных беспилотников, пять противокорабельных баллистических ракет и четыре противокорабельные крылатые ракеты. Сообщений о ранениях или повреждениях военных кораблей не поступало.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us