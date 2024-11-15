Трамп назвал Маска человеком с «максимальным IQ»

Дональд Трамп отметил свою новую дружбу с миллиардером Илоном Маском в Мар-а-Лаго после того, как назначил его ответственным за улучшение эффективности правительства. «Я верю в высокий IQ, а у него он максимально высокий. Какую невероятную работу он делает! Ему нравится это место, я не могу выгнать его отсюда! Ему здесь действительно нравится», — сказал Трамп.