Председателя ЦИК Грузии облили черной краской

Главу ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили облили черной краской после того как он объявил, что пророссийская правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов во время прошедших парламентских выборов. Краску в лицо главе ЦИК плеснул представитель оппозиционного «Единого национального движения» Давид Киртадзе. Он обвинили Каландаришвили в том, что ЦИК не слышит грузинский народ и толкает Грузию в сторону России #краскойвлицо #грузия #оппозиция #цикгрузии #россия #грузинскаямечта #trtнарусском