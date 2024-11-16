ПОЛИТИКА
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Председателя ЦИК Грузии облили черной краской
Главу ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили облили черной краской после того как он объявил, что пророссийская правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов во время прошедших парламентских выборов. Краску в лицо главе ЦИК плеснул представитель оппозиционного «Единого национального движения» Давид Киртадзе. Он обвинили Каландаришвили в том, что ЦИК не слышит грузинский народ и толкает Грузию в сторону России #краскойвлицо #грузия #оппозиция #цикгрузии #россия #грузинскаямечта #trtнарусском
ваымп / Others
16 ноября 2024 г.
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