Глава МИД Турции Хакан Фидан прокомментировал кандидатуры, которые Дональд Трамп планирует включить в свою администрацию. В эфире телеканала A Haber министр отметил, что активная поддержка Израиля со стороны США является ожидаемой.

«Поддержка Израиля фактически стала частью американской внутренней политики, особенно в Конгрессе. Это не сюрприз для нас», — заявил Фидан.

Тем не менее, Турция надеется, что Трамп выполнит предвыборные обещания, касающиеся предотвращения новых конфликтов. Фидан подчеркнул, что Анкара ожидает от нового президента США особого внимания к палестинской проблеме.

«Мы надеемся, что господин Трамп сдержит свое обещание, данное в ходе предвыборной кампании американскому народу и мировому сообществу. Он заявлял, что не будет начинать новые войны и будет их предотвращать. Особенное внимание, надеемся, он обратит на палестинскую проблему», - подчеркнул глава турецкого МИД.

Министр также предположил, что поражение демократов на выборах связано с потерей поддержки среди мусульман и арабов, недовольных политикой США в отношении Палестины.

Фидан выразил обеспокоенность тем, что безнаказанность действий Израиля в секторе Газа может спровоцировать более масштабную войну и привести к серьезным гуманитарным последствиям.

В Анкаре также рассматривают негативные сценарии в связи с республиканским управлением, но надеются, что Трамп проявит сдержанность и будет избегать эскалации конфликтов.

Глава МИД Турции Хакан Фидан также заявил, что на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Эр-Рияде были приняты исторические решения.

«Страны ОИС достигли консенсуса в дипломатическом и политическом плане и продемонстрировали единую волю», — отметил Фидан.

Участники саммита обсудили шаги, направленные на привлечение Израиля к ответственности перед международными институтами, включая Международный суд ООН.