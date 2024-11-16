Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжит активно устранять угрозы против своего государства и народа, независимо от обстоятельств. Об этом он сказал в эфире телеканала A Haber.

Фидан подчеркнул, что Турция перешла от оборонительной стратегии к превентивной. Он добавил, что страны региона и другие заинтересованные стороны должны понимать цели Турции в борьбе с терроризмом.

«Мы не стремимся к экспансии. Наша цель — защита и предотвращение угроз», — отметил министр.

На вопрос о перспективах нормализации отношений с Дамаском, Фидан подчеркнул, что гражданская война в Сирии фактически заморожена. Хотя уровень насилия и перемещения населения снизился, никаких значительных шагов по урегулированию конфликта не предпринимается.

Фидан отметил, что сирийскому правительству необходимо принять меры для возвращения около 10 млн сирийских беженцев, которые покинули страну из-за войны.

Министр также обратил внимание на усиление израильской активности в регионе. По его словам, за последние три года ВВС Израиля регулярно атакуют иранские формирования в Сирии, проводя до нескольких операций в неделю. С начала атак на Газу интенсивность этих действий значительно возросла.

Турция, по словам Фидана, продолжит действовать в рамках своих интересов, не допуская угрозы безопасности на своих границах и укрепляя региональную стабильность.