ПОЛИТИКА
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«Приоритет Турции – отсутствие войн»
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара активно выступает за завершение войны между Россией и Украиной
«Приоритет Турции – отсутствие войн»
Глава МИД Турции Хакан Фидан / Фото: AA
16 ноября 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара уделяет пристальное внимание конфликту между Россией и Украиной. Турция с первого дня войны поддерживает активные контакты с обеими сторонами, пытаясь способствовать урегулированию. Об этом Фидан сообщил в эфире телеканала A Haber.

По словам министра, война в Украине стала невероятно разрушительной.

«Погибли сотни тысяч людей. Фактическое число потерь может превышать 500 тыс., но обе стороны скрывают данные, чтобы избежать общественного давления», — подчеркнул Фидан.

Турция продолжает настойчиво выступать за завершение конфликта.

«Наша цель — не заработать политические бонусы, а искренне реализовать стратегию по предотвращению дальнейших жертв», — заявил глава МИД.

Фидан отметил, что предотвращение войн и конфликтов в ближайших регионах — на севере, юге, востоке и западе — является приоритетом турецкой внешней политики. Анкара стремится к укреплению стабильности и минимизации угроз в соседних зонах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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