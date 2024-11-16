Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара уделяет пристальное внимание конфликту между Россией и Украиной. Турция с первого дня войны поддерживает активные контакты с обеими сторонами, пытаясь способствовать урегулированию. Об этом Фидан сообщил в эфире телеканала A Haber.

По словам министра, война в Украине стала невероятно разрушительной.

«Погибли сотни тысяч людей. Фактическое число потерь может превышать 500 тыс., но обе стороны скрывают данные, чтобы избежать общественного давления», — подчеркнул Фидан.

Турция продолжает настойчиво выступать за завершение конфликта.

«Наша цель — не заработать политические бонусы, а искренне реализовать стратегию по предотвращению дальнейших жертв», — заявил глава МИД.

Фидан отметил, что предотвращение войн и конфликтов в ближайших регионах — на севере, юге, востоке и западе — является приоритетом турецкой внешней политики. Анкара стремится к укреплению стабильности и минимизации угроз в соседних зонах.