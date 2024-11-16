Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал свой недавний визит в Афины, отметив, что переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и министром иностранных дел Йоргосом Йерапетритисом прошли в позитивной атмосфере. Об этом он рассказал в эфире телеканала A Haber.

Фидан сообщил, что Мицотакис планирует посетить Турцию в январе или феврале 2025 года для участия в конференции по сотрудничеству высшего уровня.

Министр подчеркнул, что Анкара и Афины работают над поиском решений, которые учитывают интересы обеих сторон. Основное внимание уделено открытому обсуждению спорных вопросов, а не усилению напряженности.

Среди проблем, требующих решения, Фидан назвал разоружение островов, вопросы континентального шельфа, территориальных вод, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и районов с неопределенным статусом в Эгейском море.

Говоря о кипрском вопросе, министр напомнил, что Турция рассматривает двухгосударственное решение как единственный реальный путь урегулирования. Фидан подчеркнул, что Европейский союз допустил ошибку, сделав эту тему «проблемой ЕС».

«Реалии острова таковы, что две общины давно живут отдельно. Попытки их насильственного объединения в соответствии с какой-либо формулой и подталкивания к разделу власти не дадут результатов», — заявил Фидан, добавив, что Турция продолжает отстаивать свои принципы в этом вопросе.

По словам главы МИД Турции, Анкара остается открытой для диалога с Грецией и стремится к конструктивным решениям, которые укрепят стабильность в регионе.