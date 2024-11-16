Во время заседания Центральной избирательной комиссии Грузии, где утверждались результаты парламентских выборов, глава ЦИК Георгий Каландаришвили подвергся нападению.

Представитель оппозиционной партии «Единство — Национальное движение» Давид Киртадзе плеснул в него черной краской после отключения микрофона за превышение регламентного времени.

«Вы не слышите грузинский народ, не слышите протестующих студентов. Вы отобрали будущее Грузии, наше будущее, и толкаете нашу страну в сторону России. Я даже не могу назвать тебя председателем, ты «точка ру». Ты черное пятно» — заявил Киртадзе перед инцидентом. Заседание было прервано, а Каландаришвили вернулся с повязкой на глазу.

Несмотря на напряженную обстановку, ЦИК официально утвердил результаты выборов. Победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 54% голосов и обеспечившая себе большинство в парламенте. Оппозиционные партии, включая «Единое национальное движение», заявляют о массовых нарушениях.

Протесты у здания ЦИК начались после завершения заседания. Несогласные с итогами выборов раскачивали забор и вступали в стычки с полицией, что привело к задержаниям.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, как и оппозиция, не признала результаты выборов.