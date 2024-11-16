Израильская армия провела три массированных авиаудара по району Дахия, расположенному на юге Бейрута. Об этом сообщает официальное ливанское информагентство NNA. Целью атак стал квартал Хурейк.

Удары привели к сильным разрушениям: несколько зданий полностью разрушены, многие получили серьезные повреждения. Один из ударов пришелся на участок за зданием местной администрации, причем атака на одно из зданий была нанесена без предварительного предупреждения.

Пока не поступало информации о погибших или раненых.

Представитель израильской армии Авихай Адраи в социальной сети X заявил, что мишенью атак стали объекты движения «Хезболла». Он опубликовал карты с отмеченными районами и потребовал жителей покинуть зоны, расположенные ближе 500 метров к этим местам.

Движение «Хезболла» заявляет, что с 1 октября (начала наземного вторжения Израиля в Ливан) в ходе боестолкновений было убито более 100 израильских солдат и офицеров, еще 1 тыс. получили ранения.

С начала агрессии Израиля против Ливана 3 365 человек убиты и 14 344 ранены.