Миссия ООН по поддержанию мира в Ливане (UNIFIL) сообщила об обстреле своей базы. Инцидент произошел в пятницу в западном секторе южного Ливана, в районе Шама. Артиллерийский снаряд калибра 155 мм попал в штаб-квартиру, но не разорвался. Итальянские саперы оперативно обезвредили его, проведя контролируемый подрыв.

UNIFIL не стала возлагать вину на конкретную сторону. Однако организация напомнила всем участникам конфликта о необходимости обеспечивать безопасность сотрудников и объектов ООН.

Инцидент произошел на фоне ухудшения ситуации в южном Ливане. Накануне конвой UNIFIL подвергся обстрелу неизвестными во время выполнения задания.

Также с начала октября израильская армия неоднократно атаковала посты UNIFIL, что вызвало международное осуждение.

Израиль утверждает, что его удары направлены против объектов движения «Хезболла». Воздушные атаки на Ливан начались в конце сентября. А 1 октября Тель-Авив начал наземное наступление на южный Ливан.

По данным ливанских властей, с начала октября более 3 400 человек погибли. Почти 14 600 получили ранения. Более 1 млн стали вынужденными переселенцами.

Международное сообщество предупреждает о риске начала крупного регионального конфликта. Однако Израиль продолжает расширять свои операции.