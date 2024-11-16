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Турция отвергла карты ЕС по морским зонам
Министерство иностранных дел Турции заявило, что карты Европейского союза по Эгейскому и Средиземному морям не имеют юридической силы
Турция отвергла карты ЕС по морским зонам
Министерство иностранных дел Турции / Others
16 ноября 2024 г.

Турция категорически отвергла использование карт Европейского союза в рамках работы по пространственному планированию морских территорий в Эгейском и Средиземном морях. По заявлению Министерства иностранных дел Турции, эти карты не имеют юридической силы и не могут повлиять на права и интересы страны.

Анкара вновь подчеркнула, что не допустит нарушения своих прав и будет предпринимать все необходимые меры для их защиты. Турецкая сторона также указала, что Европейский союз не обладает полномочиями высказывать свое мнение по вопросам разграничения морских зон между суверенными государствами. Подобные действия, по мнению Турции, лишь усложняют поиск решений.

Министерство особо отметило, что односторонние инициативы в области морских зон неприемлемы. Они могут нанести ущерб усилиям по достижению справедливого и устойчивого урегулирования связанных с Эгейским морем вопросов.

Турция призывает к искреннему и всеобъемлющему подходу для решения проблем на основе международного права, дружбы и принципов добрососедства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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