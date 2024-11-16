Избранный президент США Дональд Трамп объявил о первых назначениях в своей новой администрации. Пресс-секретарем Белого дома станет 27-летняя Кэролайн Ливитт, которая ранее занимала должности в предвыборной кампании Трампа и его первой администрации.

Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем в истории США, побив рекорд Рона Зиглера, назначенного на эту должность при Ричарде Никсоне в 29 лет.

«Кэролайн умна, жестка и зарекомендовала себя как высокоэффективный коммуникатор. Я абсолютно уверен, что она отлично проявит себя на трибуне и поможет донести до американского народа наше послание», — отметил Трамп в своем заявлении, опубликованном USA Today.

Министром внутренних дел станет Дуглас Бергам, действующий губернатор Северной Дакоты и миллиардер. Бергам также возглавит Национальный совет по энергетике — новый орган, который объединит ведомства, занимающиеся добычей и продажей энергоресурсов.

Ранее Дональд Трамп выдвинул на пост министра обороны 44-летнего ветерана армии и ведущего Fox News Пита Хегсета, известного своими радикальными взглядами на ислам и политику разнообразия в вооруженных силах.

В своей книге «Американский крестовый поход» (2020) Хегсет утверждает, что «ислам не является религией мира и никогда ею не был». По его словам, «все современные мусульманские страны являются формально или фактически закрытыми зонами для практикующих христиан и евреев».

Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.