Правозащитная организация обвинила армию Мьянмы в беспорядочных авиаударах, которые направлены на гражданское население. Доклад, подготовленный группой по правам человека «Карен», основан на опросах жителей и данных местных НПО на юго-востоке страны.

Согласно докладу, армия Мьянмы провела 227 авиаударов по деревням, школам и медицинским учреждениям. В результате погибло 168 человек, еще 249 получили ранения. Однако только 22 случая из этого числа были зафиксированы документально.

Авторы доклада отмечают, что военные не делают различия между гражданскими лицами и вооруженными группами. Практически во всех случаях атаки проводились без предупреждения, что значительно увеличило число жертв.

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля 2021 года. Армия захватила власть, обвинив правительство в фальсификациях на выборах.

С момента переворота более 5350 мирных жителей погибли, а 3,3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, заявила представитель ООН Лиз Тросселл.

Правозащитники призывают международное сообщество обратить внимание на растущие жертвы и принять меры против нарушений прав человека в Мьянме.