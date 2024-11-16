ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Фермеры Франции против ЕС
Французские фермеры готовятся к массовым протестам с 18 ноября, требуя отказаться от соглашения ЕС с МЕРКОСУР
Фермеры Франции против ЕС
Французские фермеры готовятся к массовым протестам / Фото: Reuters
16 ноября 2024 г.

Французские фермеры заявили о начале масштабных акций протеста с 18 ноября. Демонстрации пройдут у зданий администраций губернаторов и на ключевых транспортных развязках по всей стране.

Инициатива принадлежит крупнейшим фермерским профсоюзам Франции. Протесты будут приурочены к саммиту «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии. Главным требованием аграриев является отказ от торгового соглашения между ЕС и странами МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай).

По мнению фермеров, это соглашение создаст условия для нечестной конкуренции. Оно предполагает снижение таможенных пошлин на сельскохозяйственные продукты, что облегчит импорт таких товаров, как мясо, курица и сахар, из стран Южной Америки в ЕС.

Протесты могут продлиться до середины декабря. В начале года фермеры уже организовывали масштабные акции, блокируя дороги. Тогда правительство Франции обещало отложить подписание соглашения с МЕРКОСУР, однако переговоры были возобновлены.

Соглашение предусматривает снижение пошлин не только на сельскохозяйственные товары, но и на продукцию машиностроения, химической промышленности и медицинские изделия из ЕС. Аграрии считают, что такие условия нанесут серьезный ущерб европейским фермерам, и требуют пересмотра договоренностей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us