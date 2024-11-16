Французские фермеры заявили о начале масштабных акций протеста с 18 ноября. Демонстрации пройдут у зданий администраций губернаторов и на ключевых транспортных развязках по всей стране.

Инициатива принадлежит крупнейшим фермерским профсоюзам Франции. Протесты будут приурочены к саммиту «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии. Главным требованием аграриев является отказ от торгового соглашения между ЕС и странами МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай).

По мнению фермеров, это соглашение создаст условия для нечестной конкуренции. Оно предполагает снижение таможенных пошлин на сельскохозяйственные продукты, что облегчит импорт таких товаров, как мясо, курица и сахар, из стран Южной Америки в ЕС.

Протесты могут продлиться до середины декабря. В начале года фермеры уже организовывали масштабные акции, блокируя дороги. Тогда правительство Франции обещало отложить подписание соглашения с МЕРКОСУР, однако переговоры были возобновлены.

Соглашение предусматривает снижение пошлин не только на сельскохозяйственные товары, но и на продукцию машиностроения, химической промышленности и медицинские изделия из ЕС. Аграрии считают, что такие условия нанесут серьезный ущерб европейским фермерам, и требуют пересмотра договоренностей.