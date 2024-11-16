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Украина усиливает армию
Украина испытала четыре новых вида ракет и продолжает развивать оборонные технологии, включая морские дроны
Украина усиливает армию
Для успешной обороны Украине необходима ротация бригад и их полноценное оснащение / Фото: Reuters
16 ноября 2024 г.

Украина продолжает развивать оборонные технологии, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Украинскому радио. По его словам, сейчас проходят испытания четырех новых видов ракет, а морские дроны уже нанесли значительный урон Черноморскому флоту РФ.

Президент отметил, что технологический прогресс за последние три года сделал Вооруженные силы Украины одними из сильнейших в Европе. Однако, по его словам, в производстве дронов и систем радиоэлектронной борьбы пока нет значительных результатов, но успехи уже есть.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна стремиться завершить войну дипломатическими путями в 2025 году. Он заявил, что для успешных переговоров с Россией Украине нужна сильная позиция. В противном случае переговоры могут быть проигрышными для страны.

Говоря о поддержке США, Зеленский отметил важность сохранения Вашингтоном позиции, согласно которой Россия остается агрессором, нарушившим международное право. Украинский лидер подчеркнул, что действия избранного президента США Дональда Трампа будут играть ключевую роль.

На востоке Украины ситуация остается сложной. Зеленский отметил медленное продвижение российских сил, объяснив это недостаточным комплектованием украинских бригад людьми и оружием. Президент указал, что процесс поставок вооружений из США иногда занимает до 12 месяцев.

Он добавил, что для успешной обороны необходима ротация бригад и их полноценное оснащение. Зеленский заявил, что Украина продолжает работать над укреплением армии и созданием условий для завершения войны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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