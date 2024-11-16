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G7: Украина получит все необходимое
Лидеры G7 подтвердили приверженность санкциям против России и пообещали поддерживать Украину до победы
G7: Украина получит все необходимое
Джо Байден и Джорджа Мелони / Фото: Reuters
16 ноября 2024 г.

Ведущие страны «Большой семерки» (G7) опубликовали совместное заявление, подтвердив готовность продолжать санкции и другие меры против России за ее нападение на Украину. Заявление сделано в субботу, накануне тысячного дня войны.

«Россия остается единственным препятствием на пути к справедливому и прочному миру», — говорится в документе. Лидеры подчеркнули единство в поддержке Украины и подтвердили введение жестких санкций, экспортного контроля и других мер.

G7, в которую входят США, Канада, Япония, Франция, Германия, Италия и Великобритания, на 2024 год передала председательство Италии.

В этом году страны «Большой семерки» согласились предоставить Украине около $50 млрд в кредитах, обеспеченных зарубежными российскими активами. Средства будут направлены на экономическую поддержку, оборону и реконструкцию Украины.

Лидеры G7 вновь подтвердили свою приверженность помощи Киеву столько, сколько потребуется, и заявили о дальнейшем усилении давления на Россию, чтобы приблизить окончание войны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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