ПОЛИТИКА
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О чем говорят назначения в администрацию Трампа?
Новая администрация избранного президента США получилась довольно разношерстной. Но всех кандидатов объединяет несколько качеств — они ярые защитники Израиля, жестко настроенные по отношению к Китаю, которые не прочь решать мировые проблемы с позиции силы. TRT на русском предлагает поближе узнать людей, с которыми будет работать Дональд Трамп. #трамп #президентсша #администрация #назначения #израиль #китай #рубио #хегсет #стефаник #илонмаск #trtнарусском
sdfg / Others
16 ноября 2024 г.
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