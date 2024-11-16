О чем говорят назначения в администрацию Трампа?

Новая администрация избранного президента США получилась довольно разношерстной. Но всех кандидатов объединяет несколько качеств — они ярые защитники Израиля, жестко настроенные по отношению к Китаю, которые не прочь решать мировые проблемы с позиции силы. TRT на русском предлагает поближе узнать людей, с которыми будет работать Дональд Трамп. #трамп #президентсша #администрация #назначения #израиль #китай #рубио #хегсет #стефаник #илонмаск #trtнарусском