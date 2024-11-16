Министерство иностранных дел Палестины назвало израильские сносы в квартале Аль-Бустан в Восточном Иерусалиме «преступлением этнической чистки». Согласно заявлению палестинского МИД, эти действия приведут к перемещению более 1500 палестинских жителей.

В сообщении отмечается, что израильская политика направлена на «зачистку Иерусалима от его первоначальных владельцев» и замену их израильскими поселенцами, узурпировавшими палестинские земли.

Палестинская сторона подчеркнула, что действия Израиля нарушают международное право и резолюции ООН. В МИД призвали мировое сообщество взять на себя юридическую и моральную ответственность за эти нарушения.

С октября 2023 года Израиль снес около 360 зданий в Иерусалиме, мотивируя это отсутствием лицензий. Однако, по словам губернатора Иерусалима, эти действия направлены на перемещение местных жителей и лишение их законных исторических прав.

На палестинских территориях продолжается экспансия израильских поселений. По данным, 451 тыс. израильтян проживают на оккупированном Западном берегу Иордана, около 230 тыс. — в Восточном Иерусалиме. Согласно международному праву, все эти поселения считаются незаконными.